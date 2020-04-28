Kuaför ve berberler ne zaman açılacak?

Corona virüs salgını nedeniyle kuaförler ve berberler neredeyse 40 gündür kapalı.



Türkiye’de yaklaşık 80 bin kayıtlı kuaför ve berber var. Çalışanlarla birlikte bu rakam 300 bini buluyor.



Bayramda kuaför ve berberler moral olması için kapılarını açmayı talep ediyorlar.



Yasağa uymayan ve dükkanlarını yasak süresinde açan berberlere veya evlere hizmet verenlere 3 bin 150 lira ceza kesiliyor.



Kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı’ndan sonra kademeli olarak tedbirlerin hafifletileceği yönünde verdiği sinyalin ardından kuaför ve berberlerin maske ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde açılması bekleniyor.

