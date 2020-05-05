Kuaför ve berberler ne zaman açılacak? (Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı)

Corona virüs salgını nedeniyle kuaförler ve berberler neredeyse 40 gündür kapalı.



Türkiye’de yaklaşık 80 bin kayıtlı kuaför ve berber var. Çalışanlarla birlikte bu rakam 300 bini buluyor.



Yasağa uymayan ve dükkanlarını yasak süresinde açan berberlere veya evlere hizmet verenlere 3 bin 150 lira ceza kesiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından corona virüs sürecine ilişkin normalleşme açıklamalarında bulundu.

Erdoğan, "Normaleşe dönme için atılacak adımları açıklamadan önce temizlik şartlarının sağlanması ve randevu ile çalışılmasını vurgulayarak koltuk sayısının yarısı müşreti konusunda dikkat edileceği belirtti"

Bu şartlar kapsamında berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

"SAKAL TIRAŞI SALGIN BİTENE KADAR YASAKLANSIN"