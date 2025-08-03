Kuaförde silahlı saldırı: Husumetlisine kurşun yağdırdı

Çorum'da bir kuaförde silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kuaför salonunda bekleyen Samet Y.'ye, aralarında husumet bulunan Muhammet Ö. tarafından silahla ateş açıldı.

Kurşunun vücuduna isabet ettiği Samet Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Samet Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Muhammet Ö. ise suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.