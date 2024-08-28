Kuaförde tartıştığı müşterinin usturayla boğazını kesti

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kişi, tıraş olduğu kuaförde sıra bekleyen müşteriyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda zanlı müşteriyi usturayla boğazından yaralayıp kaçtı. Saldırganı, jandarmanın kurduğu özel ekip yakalandı.

Kuaförde tartıştığı müşterinin usturayla boğazını kesti

'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki bir kuaförde tıraş olan Mehmet Y, aynı iş yerinde sıra bekleyen Kerem Kaplan ile tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Y, tezgahta bulunan usturayla Kaplan'ı boğazından yaraladı.

Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kemer Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KAÇAN SALDIRGAN İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Kaçan şüphelinin yakalanması için Kemer Jandarma Suç Araştırma, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı personelince özel ekip kuruldu.

4 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Kuaförü gören sokak ve çevresindeki 4 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, görgü tanıklarını da dinleyerek, zanlının konakladığı otelin lojmanında saklandığını tespit etti.

Otelde yapılan çalışmada, firarinin, lojmandan sonra arkadaşının otomobiliyle taksi durağına giderek, Antalya'ya istikametinde olduğu belirlendi.

Plakası öğrenilen taksinin konum bilgilerine ulaşan ekipler, Antalya'ya ulaşan Mehmet Y'yi gözaltına aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Güneşlenen kadının üzerine baca kapağı düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Mudanya sahilinde erkek cesedi bulundu

Mudanya sahilinde erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te fabrikada feci ölüm

Gaziantep'te fabrikada feci ölüm

Yaban keçisi avına 1,3 milyon lira ceza

Yaban keçisi avına 1,3 milyon lira ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile görüştü

Düzce'deki orman yangını kontrol altında

Düzce'deki orman yangını kontrol altında

Ağrı'da 5 kilo külçe altın ele geçirildi

Ağrı'da 5 kilo külçe altın ele geçirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...