Kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri açık mı?

Türkiye, vaka sayılarındaki artış nedeniyle corona virüsle mücadele kapsamında yeni kısıtlama kararları aldı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi.

Genelge'de yer alan ifadelere göre, halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verecek.

BERBER VE KUAFÖRLER KAPALI MI?



Kabine toplantısının ardından berberler ve kuaförler ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Yeni bir resmi açıklama gelene kadar berberlerin işletmelerini çalıştırmasına devam edilmesi bekleniyor.



ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI NASIL OLACAK?

