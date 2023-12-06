Kuaförün ölümüne neden olan kazada sürücü teslim oldu

Antalya’da kuaför Tarık Deniz’e çarparak ölümüne neden olan Burak Sarıoğlu, Ankara’da adliyeye teslim oldu. Sarıoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaza, 10 Haziran saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi’nde meydana geldi.



Caddede otomobilinin dörtlülerini yakarak inen Tarık Deniz, yolun karşısına geçerken Burak Sarıoğlu’nun kullandığı otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.



Hızlı ve alkollü olduğu iddia edilen Sarıoğlu, otomobilini, kimlik ve cüzdanını kaza yerinde bırakarak kaçtı.



Kazadan 3 gün sonra polise teslim olan Burak Sarıoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK DURUŞMADA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Burak Sarıoğlu hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Geçen günlerde Antalya 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya katılmayan, talimat ile ifadesini gönderen sanık Burak Sarıoğlu hakkında tutuklama amacıyla yakalama kararı çıkartıldı.



Ankara’da bir şantiyede çalıştığı öğrenilen Burak Sarıoğlu, Gölbaşı Adliyesi’ne giderek teslim oldu.



İfadesi alınan Sarıoğlu, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.