Küba'dan ilaç getireceğim deyip dolandırdı! Doktora dolandırıcılık davası

Karşıyaka'da yaşayan ve ağabeyi Cantekin Demirtaş ile oto ve emlak alım-satım işiyle uğraşan Olgun Demirtaş, 2021 yılının şubat ayında özel bir hastanede belindeki beze nedeniyle operasyon geçirdi.

Olgun Demirtaş'ın ağabeyi Cantekin Demirtaş hem kardeşinin ölümünde ihmal bulunduğu hem de Küba'dan ilaç getirileceği belirtilip o dönemde Dr. E.Y. tarafından kendilerinden 480 bin TL alınmasına rağmen ne ilacı gördüklerini ne de kendilerine bir makbuz verildiğini belirtip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Soruşturma kapsamında Dr. E.Y.'nin ifadesine başvuruldu.



Dr. E.Y. ise savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben kesinlikle müştekiden söz konusu tedavi için ne yasal ne gayri resmi bir şekilde para talebinde bulunmadım, para almadım." dedi.



Soruşturmanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Olgun Demirtaş'ın tedavisi için Küba'dan ilaç getirileceği söylemiyle para aldığı öne sürülen Dr. E.Y. (60) hakkında, 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talebiyle dava açıldı.