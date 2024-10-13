Küba'dan ilaç getireceğim deyip dolandırdı! Doktora dolandırıcılık davası
İzmir'de belindeki beze nedeniyle ameliyat olan hasta, tedavisi sürerken hayatını kaybetti. Aile, doktorun Küba'dan ilaç getirteceğini söyleyip kendilerinden 480 bin lira para aldığını ancak ortada bir ilaç olmadığını öne sürdü. Doktor hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde "Küba'dan ilaç getireceğim" diyerek bir hastayı dolandırdı iddia edilen doktora doktora 10 yıl hapis cezası istendi.
Karşıyaka'da yaşayan ve ağabeyi Cantekin Demirtaş ile oto ve emlak alım-satım işiyle uğraşan Olgun Demirtaş, 2021 yılının şubat ayında özel bir hastanede belindeki beze nedeniyle operasyon geçirdi.
Ancak ağrıları geçmeyip sağ bacağını da etkileyince Olgun Demirtaş, 25 Eylül 2022 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Demirtaş, buradaki tedavisi sürerken, 2 Kasım 2022'de yaşamını yitirdi.
Olgun Demirtaş'ın ağabeyi Cantekin Demirtaş hem kardeşinin ölümünde ihmal bulunduğu hem de Küba'dan ilaç getirileceği belirtilip o dönemde Dr. E.Y. tarafından kendilerinden 480 bin TL alınmasına rağmen ne ilacı gördüklerini ne de kendilerine bir makbuz verildiğini belirtip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Soruşturma kapsamında Dr. E.Y.'nin ifadesine başvuruldu.
Dr. E.Y. ise savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben kesinlikle müştekiden söz konusu tedavi için ne yasal ne gayri resmi bir şekilde para talebinde bulunmadım, para almadım." dedi.
Soruşturmanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Olgun Demirtaş'ın tedavisi için Küba'dan ilaç getirileceği söylemiyle para aldığı öne sürülen Dr. E.Y. (60) hakkında, 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talebiyle dava açıldı.
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Cantekin Demirtaş, "Kardeşim, 2021 Şubat ayında özel bir hastanede sırtından operasyon geçiriyor. Doktorun ihmali yüzünden bacağında bir şişlik oluşuyor. 1 yıl sonra devlet hastanesine gidiyor. Orada da doktorların teşhis koyamaması yüzünden kardeşim, şüpheli şekilde ölmüştür. Buna sebebiyet veren tüm şüpheli kim varsa ihmaller zincirinden şikayetçi olduk, soruşturması ise devam ediyor." dedi.
"SUÇLULARIN ORTAYA ÇIKARILMASINI İSTİYORUM"
Demirtaş'ın emekli olan ve aynı zamanda market işleten babası Rasim Demirtaş (71) ise "Oğlum öldürüldü. Çünkü, hiçbir şeyi yoktu. Ben suçluların ortaya çıkarılmasını istiyorum. Otopsi yapılsın. Yoğun bakıma risk taşıyan hasta gider. Oğlumun bir şeyi yokken neden yoğun bakıma alındı" diye konuştu.
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