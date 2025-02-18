"Küba'dan kanser ilacı getireceğim" yalanıyla hastasını 480 bin TL dolandırdı

KÜBA'DAN İLAÇ YALANI



Olgun Demirtaş'ın ağabeyi Cantekin Demirtaş hem kardeşinin ölümünde ihmal bulunduğu hem de Küba'dan ilaç getirileceğini belirtip kendilerinden 480 bin TL alan ve bunun karşılığında herhangi bir fiş veya makbuz vermeyen Dr. E.Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



DOKTOR HAKKINDA DAVA AÇILDI



Soruşturma kapsamında Dr. E.Y.'nin ifadesine başvuruldu.



Dr. E.Y., savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturmanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Olgun Demirtaş'ın tedavisi için Küba'dan ilaç getirileceği söylemiyle para aldığı öne sürülen Dr. E.Y. (60) hakkında "Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talebiyle dava açıldı.



SANIK, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Tutuksuz sanık Dr. E.Y., İzmir 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün ilk kez hakim karşısına çıktı.



Duruşmaya Dr. E.Y.'nin yanı sıra taraf avukatları ile ölen Olgun Demirtaş'ın babası Rasim Demirtaş (72) ile ağabeyi Cantekin Demirtaş (49) katıldı.



Mahkemede söz verilen tutuksuz sanık Dr. E.Y., "Hastanın dayısı yazlık komşumdur, samimi arkadaşımdır. Yine teyzesinin kocası da yazlıktan komşumdur. Rasim Demirtaş, bu akrabalık bağı nedeniyle odama geldi, durumu anlattı. Hastanın bilgilerine sistemden baktım. Kendilerine 2 yıl önce Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kemik kanseri tanısı konulduğunu, radyoterapi gördüğünü, halen akciğerlerinde yaygın olarak sirayet ettiğini anlattım." dedi.



Metastaz olduğunu hastaya anlattığını "Durumunu kabul etseniz iyi olur. Biyopsi yapılması gerekiyor" dediğini ifade eden sanık, "Bu görüşmeden sonra biyopsi yapıldı ve dayısı beni arayarak çocuğun hastalığını bütün akrabalarından gizlediğini söyledi. Hasta tedavi görmesine rağmen kurtarılamadı." diye konuştu.



Küba'dan ilaç getirmediğini dile getiren sanık, "Getireceğimi söyleyerek 480 bin TL almadım. Hiçbir şekilde para almadım. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.