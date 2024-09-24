Kübra Aykut kimdir, öldü mü? Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya'nın Kübra Aykut'un sevgilisi olduğu öğrenildi

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atladı. Dilan Polat'ın avutatı Enes Çetinkaya'nın Kübra Aykut'un sevgilisi olduğu öğrenildi Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi. Peki, Kübra Aykut kimdir, öldü mü?

Kübra Aykut kimdir, öldü mü? Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya'nın Kübra Aykut'un sevgilisi olduğu öğrenildi

Kendi kendine yapmasıyla ünlenen Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İntiharın ardından polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Fenomen Kübra Aykut'un ölmeden önce bir intihar mektubu bıraktığını ve mektupta kullandığı cep telefonunun şifresinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri, Kübra Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı. Görüntülerde Aykut'un evini temizlediği anlar yer aldı.

Kübra Aykut kimdir, öldü mü? Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya'nın Kübra Aykut'un sevgilisi olduğu öğrenildi - 1

KÜBRA AYKUT KİMDİR?

Tekirdağlı bir baba ve Samsunlu bir annenin çocuğu olan Kübra Aykut, 1998 doğumlu. Antalya’da yaşamını sürdüren Akyut, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda bir süredir kilo kaybı yaşadığını dile getirmişti. Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya'nın Kübra Aykut'un sevgilisi olduğu öğrenildi. Aykut'un uzun bir süredir Çetinkaya ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

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