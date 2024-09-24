Kübra Aykut kimdir, öldü mü? Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya'nın Kübra Aykut'un sevgilisi olduğu öğrenildi

Kendi kendine düğün yapmasıyla ünlenen Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

KÜBRA AYKUT KİMDİR?



Tekirdağlı bir baba ve Samsunlu bir annenin çocuğu olan Kübra Aykut, 1998 doğumlu. Antalya’da yaşamını sürdüren Akyut, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda bir süredir kilo kaybı yaşadığını dile getirmişti. Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya'nın Kübra Aykut'un sevgilisi olduğu öğrenildi. Aykut'un uzun bir süredir Çetinkaya ile birlikte olduğu ortaya çıktı.