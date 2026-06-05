Kübra'dan sonra Melike! Kursta kalça dolgusu ameliyatı ölümle bitti

“BASİT TAKSİR OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ”

İddianamede, yer verilen tespitlerde, Ö.Ö'nün, Melike Çiftçi'ye kalça dolgusu işlemleri yaptığı, şüphelinin bu işlemi ameliyathane vasfına haiz olmayan, operasyonel işlemler yapılmasına ilişkin izni olmayan, eğitim kursu vasfındaki iş yerinde yaptığı, bu nedenle şüphelinin eyleminin basit taksir olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekildi.

Ayrıca, şüpheli Ö.Ö. hakkında, taksirle yaralama, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet suçlarına ilişkin birden fazla dosyanın olduğu, bu nedenle yaptığı işlem neticesinde meydana gelen ölüm olayında bilinçli taksir düzeyinde kusuru olduğunun kabulünün gerektiğinin anlaşıldığı vurgulandı.