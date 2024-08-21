Kucağında 2 aylık bebeği ile adliyeye sevk edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden para ve altın yüzük çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan S.Y. (34) ve F.Y. (34), adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y., 2 aylık bebeği ile adliyeye gitti.

Kucağında 2 aylık bebeği ile adliyeye sevk edildi

Olay, dün Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Bir eve dil düşürme yöntemiyle giren S.Y. (34) ve F.Y. (34), yaklaşık 1500 lira para ve 3 altın yüzük çaldı.

Bu sırada şüphelileri fark eden kişi, polise ihbarda bulundu. Şüpheliler evden çıkarken dış kapının önünde polisi görüp, çaldıkları eşyaları attı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan para ve yüzükler ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y., adliyeye 2 aylık bebeğiyle gitti.

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Siirt’te TPAO boru hattında gaz sızıntısı

Siirt’te TPAO boru hattında gaz sızıntısı

Leyleklerin göçü güzel görüntülere sahne oldu

Leyleklerin göçü güzel görüntülere sahne oldu

SON DAKİKA HABERİ: Kabine, Ahlat'ta toplanacak

SON DAKİKA HABERİ: Kabine, Ahlat'ta toplanacak

Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı

Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı

Kayalıklardan düştü, sedyeyle 1,5 saat taşınarak kurtarıldı

Kayalıklardan düştü, sedyeyle 1,5 saat taşınarak kurtarıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...