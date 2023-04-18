Küçük Ata'nın kahreden ölümünde acılı aile aylardır rapor bekliyor

4,5 yaşında hayatını kaybeden Ata'nın ölümüne ilişkin rapor yaklaşık iki yıldır çıkmıyor.

Tarık- Ceylan Özdemir çiftinin ilk çocukları Ata, 2017 yılının aralık ayında özel bir hastanede dünyaya geldi.

Tüm gebelik kontrollerinde ve doğum sonrası çok sağlıklı olduğu belirtilen Ata, bir gün sonra taburcu edildi. Aynı hastanenin çocuk doktorları tarafından rutin kontrolleri yapılan Ata Özdemir'in sağlıklı olduğu söylendi.

Oğlu Ata’nın farklı sıçrama hareketleri göstermesi üzerine epilepsiden şüphelenen Tarık Özdemir, bu sıçramaları görüntüleyip doktorlarına gösterdi. Doktorları, bu sıçramaların normal hareketler olduğunu söyledi.

Ata, 15 günlükken götürüldüğü muayenede uzun süre nefes alamadığı görülünce aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 15 gün yoğun bakımda kalan Ata Özdemir, hayati bir riskinin olmadığı belirtilerek taburcu edildi.

"RAPOR TEMİZ AMA ÇOCUKTA BİR SORUN VAR"

Yoğun bakım sorumlusu doktorun "Rapor temiz ama çocukta bir sorun var. Başka bir yerde değerlendirsinler." sözleri üzerine Tarık Özdemir, aynı gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sonuçlarının incelenmesi üzerine Ata'nın, ağır epilepsi ve mikrosefali hastası olduğu belirlendi. Ata Özdemir, 4 Eylül 2022 tarihinde yaşamını yitirdi.

