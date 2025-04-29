Küçük Azra camdan düşerek yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki Azra E., 3 katlı binanın 2'nci kat penceresinden düşerek yaralandı.

Küçük Azra camdan düşerek yaralandı

Huzur Mahallesi 17’nci Sokak'taki 3 katlı binada ailesi mutfakta olduğu sırada, oyun oynadığı odanın açık bulunan penceresine tırmanan Azra E., dengesini kaybedip 2'nci kattan düştü.

4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanan çocuğun ağlama sesini duyan ailesi sokağa koşarken ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçük Azra camdan düşerek yaralandı - 1

Ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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