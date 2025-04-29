Küçük Azra camdan düşerek yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki Azra E., 3 katlı binanın 2'nci kat penceresinden düşerek yaralandı.
Huzur Mahallesi 17’nci Sokak'taki 3 katlı binada ailesi mutfakta olduğu sırada, oyun oynadığı odanın açık bulunan penceresine tırmanan Azra E., dengesini kaybedip 2'nci kattan düştü.
4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanan çocuğun ağlama sesini duyan ailesi sokağa koşarken ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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