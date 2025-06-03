Küçük çocuğa bisiklet sürerken yorgun mermi isabet etti

Barış Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki parkta bisiklet süren Sami Yusuf Kaya bir anda yere düşerek kanlar içinde kaldı.



Durumu fark eden ailesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması şüphesiyle tomografisi çekilen Kaya'nın başına mermi çekirdeği isabet ettiği belirlendi.



Buradan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kaya, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sami Yusuf Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Olayın yaşandığı bölgede inceleme yapan polis ekipleri tabancayı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.