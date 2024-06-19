Küçük çocuğuna ekmek bıçağı fırlattı

Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Araplı Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emine N. ile oğlu A.C.N. arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Emine N., mutfaktaki ekmek bıçağını oğluna fırlattı ve A.C.N. bacağından yaralandı. Baba A.N.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri, yaralı A.C.N.'yi Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Emine N. ise polis tarafından gözaltına alındı.

