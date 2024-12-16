Küçük çocuk çakmakla evi yaktı

Edirne'de Keşan ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk çakmakla yangın çıkardı. Yatağın alev alması ile çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Küçük çocuk çakmakla evi yaktı

Yukarı Zaferiye Mahallesi Güler Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Y.E.Ş., annesi olmadığı sırada, yatak odasında, çakmakla oynarken yatağı tutuşturdu.

kısa sürede büyürken, anne M.Y.Ş. oğlunu alıp, dışarı çıktı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmandakiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yatak odası kullanılamaz hale gelirken, buradaki eşyalar dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen iki apartman sakini ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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