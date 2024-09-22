Küçük çocuk çakmakla oynarken evi yaktı

Kırıkkale'de, Güzeltepe Mahallesi Şehit Halit Halıcı Caddesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında yangın çıktı.



Yangının oturma odasında evde tek başına olan küçük bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu başladığı iddia edildi.



Yangını fark eden anne, çocuğunu kurtarmak isterken dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ



Anne ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay yerine gelen AFAD ekipleri de incelemelerde bulundu. Motosikletli Yunus Timleri ise caddede güvenlik önlemleri aldı.