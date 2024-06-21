Kurban Bayramı tatilini dolayısıyla 7 yaşındaki M.A., ailesiyle Sakarya'dan Bolu'nun Göynük ilçesine geldi.

İlçe merkezinde bulunan elektrik panosunun yanından geçen küçük çocuk elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan çocuğu fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.A., Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada yapılan tedavinin ardından küçük çocuk daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



M.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.