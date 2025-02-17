Küçük çocuk evde yalnız bırakıldı, itfaiye ekipleri kurtardı

İstanbul Silivri'de 4 yaşındaki çocuk evde yalnız bırakıldı. Küçük çocuğun ağlama seslerini duyanlar, durumu polise ihbar etti. Adrese gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğu kurtardı.

Küçük çocuk evde yalnız bırakıldı, itfaiye ekipleri kurtardı

Fatih Mahallesi Fatih Cami Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında 4 yaşındaki çocuk yalnız bırakıldı.

Çocuğun ağladığını fark eden çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine adrese polis, ve sağlık ekipleri geldi.

eşliğinde merdivenli araç ile daireye giren itfaiye ekipleri, 4 yaşındaki çocuğu kurtardı. 

Küçük çocuk evde yalnız bırakıldı, itfaiye ekipleri kurtardı - 1

Küçük çocuk bir süre aracında bekletilirken, polis ekiplerinin ulaştığı ailesi adrese geldi.

Küçük çocuk ailesine teslim edildi.

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