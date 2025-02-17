Küçük çocuk evde yalnız bırakıldı, itfaiye ekipleri kurtardı
İstanbul Silivri'de 4 yaşındaki çocuk evde yalnız bırakıldı. Küçük çocuğun ağlama seslerini duyanlar, durumu polise ihbar etti. Adrese gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğu kurtardı.
Fatih Mahallesi Fatih Cami Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında 4 yaşındaki çocuk yalnız bırakıldı.
Çocuğun ağladığını fark eden çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Polis eşliğinde merdivenli araç ile daireye giren itfaiye ekipleri, 4 yaşındaki çocuğu kurtardı.
Küçük çocuk bir süre polis aracında bekletilirken, polis ekiplerinin ulaştığı ailesi adrese geldi.
Küçük çocuk ailesine teslim edildi.
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