Küçük çocuk evde yalnız bırakıldı, itfaiye ekipleri kurtardı

Fatih Mahallesi Fatih Cami Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında 4 yaşındaki çocuk yalnız bırakıldı.



Çocuğun ağladığını fark eden çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.



Polis eşliğinde merdivenli araç ile daireye giren itfaiye ekipleri, 4 yaşındaki çocuğu kurtardı.