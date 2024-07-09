Küçük çocuk kamyonetin altında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsü, gözaltına alındı.

Küçük çocuk kamyonetin altında kaldı

-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Huzur Mahallesi mevkiinde İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Salih G. (44) yönetimindeki kamyonet, yola aniden çıkan 12 yaşındaki Adem B.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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