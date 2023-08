Küçük çocuk parkta ölü bulundu

Karapürçek Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki Osman Can Ç'ye dün akşamdan beri ulaşılamadı.



Gece arkadaşlarına ve mahalleliye sorarak Osman Can Ç'yi arayan ailesine sabah saatlerinde acı haber ulaştı.



Şehitlik Korusu Parkı önündeki sitede oturan vatandaşlar ve park çalışanları, parkta bir çocuğun hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi, polis olay yerinde inceleme başlattı.



Aile üyelerinin olay yerine gelmesinin ardından çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



MAHALLELİLER PARKTA DENETİMİN ARTIRILMASINI İSTEDİ



Mahalle sakinlerinden 47 yaşındaki Kahraman Karakaya, kayıp çocuğun park görevlisi tarafından fark edilip polise bildirmesiyle bulunduğunu söyledi.



Gençlerin parkta sıkça toplandıklarını söyleyen Karakaya, burada uyuşturucu madde kullanıldığını öne sürdü.



Parka bakan sitenin sakinlerinden Fethi Altıntaş da "Akşam olduğunda burası doluyor. Her madde var. Polis de geliyor ama kaçıyorlar sonra tekrar toplanıyorlar. " diye konuştu.



Mahalle sakinleri parkta denetimin artırılmasını istedi.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin