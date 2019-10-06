İstanbul'un Şişli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.
3 Ekim Perşembe günü saat 18.00 sıralarında, Yayla Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki grup arasında, sokak ortasında, bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Kahvecilik yapan Hüseyin A., silahlı kavgada vurularak, yaralandı. Taraflar, bir süre çatıştıktan sonra olay yerinden kaçtı. Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve devriye ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, çete olduğunu belirlediği, aralarında liderinin de bulunduğu, 1'i kadın 13 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerden 4 tabanca ele geçirildi.
ÇOCUKLAR YANLARINDAN GEÇERKEN ÇATIŞMIŞLAR
Öte yandan sokak ortasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; iki grup arasında çatışma başladığı sırada 4- 5 yaşlarındaki çocuğun cami avlusundan çıkıp, yanlarından koşarak, geçtiği yine çatışma sürerken, başka çocukların da çevrede koşuşturduğu anlar yer aldı.