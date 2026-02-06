Küçük Edanur'un su dolu çukurda ölümüne hapis cezası
06.02.2026 16:43
İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in parkta çukura düşerek ölümüne ilişkin açılan davada 10 sanığın hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan çukura düşerek yaşamını yitiren 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.
Gezer’in ölümüne ilişkin 10 sanık "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6’şar yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.
Mahkeme aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yetkili isimlerin de bulunduğu 10 sanığın da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Heyet, cezada erteleme hükümlerini uygulamazken sanıkları asli kusurlu buldu.
NE OLMUŞTU?
Edanur Gezer, yakınlarıyla piknik için gittiği Küçükçekmece sahilindeki parkta kaybolunca cenazesi yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki içi su ve çamurla dolu çukurda bulunmuştu.