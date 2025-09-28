Küçük Emir'den acı haber

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 12 yaşındaki Emir Bozkurt, sulama kanalına düşerek can verdi.

Küçük Emir'den acı haber

Kırsal Ayaklı Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düşen Emir Bozkurt, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.

BOĞULDU

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Bozkurt'un cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

