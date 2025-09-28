Küçük Emir'den acı haber
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 12 yaşındaki Emir Bozkurt, sulama kanalına düşerek can verdi.
Kırsal Ayaklı Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düşen Emir Bozkurt, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.
BOĞULDU
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Bozkurt'un cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
