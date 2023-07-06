Küçük Halid'in ölümü: Gerçeği yoldaki kan izleri ortaya çıkardı

Vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen Halid, tüm müdahaleye rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Halid'in vücudunda ve başında kırıklar olduğu, söz konusu kırıkların merdiven düşmesi sonucu oluşamayacağı belirtildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı araştırma başlattı.