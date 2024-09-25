Küçük Halil İbrahim’in acı ölümü: Babası fark etmedi, traktörün altında kaldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde traktörle geri manevra yapan baba, fark etmediği 4 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Küçük Halil İbrahim’in acı ölümü: Babası fark etmedi, traktörün altında kaldı

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’nın Birecik ilçesinde acı bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kuyucak Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre baba Fatih Y. traktörle geri manevra yaparken fark etmediği 4 yaşındaki oğlu İbrahim Halil Y.’nin üzerinden geçti.

Ağır yaralanan küçük çocuk, Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların müdahale ettiği çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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