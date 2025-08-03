Küçük Kayra 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Hatay’da TIR ile çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk, yaşam savaşını kaybetti.
Dörtyol ilçesi TEM Otoyolu Yeşilköy Kavşağı’nda seyir halindeki TIR ile motosiklet çarpışmıştı.
Kazada; motosiklet sürücüsü Emir Can Çeliktaş hayatını kaybederken 4 yaşındaki Kayra Demir ağır yaralanmıştı.
Hastanede tedavisi devam eden küçük çocuk, bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kayra’nın ölümüyle birlikte kazada ölenlerin sayısı 2’ye çıktı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Yurt Haber
- Hatay