Küçük Kayra 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hatay’da TIR ile çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk, yaşam savaşını kaybetti.

Küçük Kayra 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Dörtyol ilçesi TEM Otoyolu Yeşilköy Kavşağı’nda seyir halindeki TIR ile motosiklet çarpışmıştı.

Kazada; motosiklet sürücüsü Emir Can Çeliktaş hayatını kaybederken 4 yaşındaki Kayra Demir ağır yaralanmıştı.

Hastanede tedavisi devam eden küçük çocuk, bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kayra’nın ölümüyle birlikte kazada ölenlerin sayısı 2’ye çıktı.

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