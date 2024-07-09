Küçük kızın acı ölümü: Çığlıkları duyanlar koştu

Muş'un Çiçekveren köyünde salıncak ipi boynuna dolanan 10 yaşındaki Semanur Bayraktar hayatını kaybetti.

Küçük kızın acı ölümü: Çığlıkları duyanlar koştu

Malazgirt ilçesi Çiçekveren köyünde evlerinin bahçesinde kurdukları salıncakta sallanan Semanur Bayraktar, dengesini kaybedince ip boynuna dolandı.

Çocuğun çığlıklarını duyan ailesi boynundaki ipi çıkarıp köyün yakınındaki Erzurum'un Karaçoban İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

KURTARILAMADI

Semanur, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastanenin morguna kaldırılan Semanur'un cenazesi, yapılacak otopsi sonrası Çiçekveren köyü mezarlığında toprağa verilecek.

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