Küçük kızının yanında eski eşi tarafından vuruldu

Kayseri'de eski eşi tarafından 8 yaşındaki kızının yanında tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.

Küçük kızının yanında eski eşi tarafından vuruldu

B.A. aracıyla Melikgazi ilçesi Şiremenli Caddesin'de seyir halinde olan eski eşi F.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.

B.A, bir süre tartıştığı F.G'ye minik kızının gözü önünde tabancasını çıkarıp ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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