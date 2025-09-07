Küçük Meryem 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Koçak köyünden Erbaa yönüne seyreden M.K.'nın kullandığı otomobil, 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Caddesi’nde karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki ticari taksi ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile araçtaki Meryem Ahsen Alp (3), A.E., S.A. ve taksi şoförü M.Y. ile yolcu G.Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KÜÇÜK MERYEM HAYATA TUTUNAMADI

3yaşındaki Meryem Ahsen Alp durumu ağır olduğu için önce Tokat Devlet Hastanesi’ne daha sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilirken, yaralılardan S.A. ise 4 aylık bebeğini kaybetmişti.

Ağır yaralanarak tedavi altına alınan Meryem Ahsen Alp 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.