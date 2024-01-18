Küçük Remziye tarihi surların merdiveninden düştü

Remziye D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yapılan kontrolde Remziye D.'nin kolunda ve ayaklarında çatlak tespit edildi. Remziye D.'nin hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin