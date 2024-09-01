Küçük Süleyman'ın feci ölümü! Bisikletiyle çarptığı traktörün tekeri ile çamurluğunun arasına sıkıştı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bisikletiyle çarptığı traktörün arka tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan Süleyman Büyükköse (10), hayatını kaybetti.

Küçük Süleyman'ın feci ölümü! Bisikletiyle çarptığı traktörün tekeri ile çamurluğunun arasına sıkıştı

Kaza, dün öğle saatlerinde, ilçenin Cevizli Mahallesi’nde meydana geldi. Yokuş aşağı indiği sırada bisikletinin frenleri tutmayan Süleyman Büyükköse, Ö.C.'nin (30) kullandığı traktöre çarptı.

Büyükköse, traktörün arka tekeri ile çamurluğunun arasına sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bütükköse’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman Büyükköse’nin cenazesi, Seyitgazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Büyükköse, bugün öğle namazının ardından Cevizli Mahalle Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Ö.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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