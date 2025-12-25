Küçükbaş hayvanların karın boşluklarına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Siirt’te küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı."