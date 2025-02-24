Küçükboğaz Gölü yüzeyi buz tuttu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sıcaklık eksi 7 dereceye kadar düştü. İlçede bulunan göl ve su kanalının yüzeyi dondu.
-Hafta sonu kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezinde sabah saatlerinde termometreler sıfırın altında 7 dereceyi gösterdi.
Aziziye ve Karasu Mahallelerini ayıran Karadeniz'e sıfır konumdaki Küçükboğaz Gölü'nün yüzeyinde ince buz tabakası oluştu.
Küçükboğaz Gölü'nden Sakarya Nehri'ne akan ve ilçe merkezinden geçen 9 bin 300 metrelik kanalın da yüzeyi buz tuttu.
Göl ve kanalda oluşan buz tabakası ile bölgedeki kış manzarası havadan da görüntülendi.
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