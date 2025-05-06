Küçükçekmece D-100 karayolunda kaza

D-100 Karayolu Küçükçekmece Metrobüs Durağı mevkinde Sefaköy istikametinde saat 11.00 sıralarında araç çekicisi şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Sürücü önünde ilerleyen Mehmet Aydoğdu yönetimindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet önce refüje aştı ardından da yan yola geçip devrildi.



Kazada araçta bulunan Mehmet Aydoğdu ve Kerem Aydoğdu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Mehmet Aydoğdu ve Kerem Aydoğdu'yu ambulanslarla hastaneye kaldırdı.