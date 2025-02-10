Küçükçekmece Gölü alarm veriyor: Ağır metal, pestisit, her şey var!

İstanbul Küçükçekmece Gölü’nde yaşanan kirlilik korkutucu boyutlara ulaştı. Uzmanlar göle girilmesinin ve balıkçılığın yasaklanması gerektiğini vurguluyor.



İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, Küçükçekmece Gölü'nde kirliliğe neden olan birçok faktör bulunduğunu ve yüzeyden 7-8 metre sonra oksijenin tamamen tükendiğini söyledi. Albay ve ekibinin 2022'nin haziran ayında başlattığı "Küçükçekmece Lagünü'nün Su Kalitesinin İzlenmesi" projesi tamamlandı.

"AĞIR METAL, PESTİSİT, HER ŞEY VAR!"



Projenin göldeki mevcut durumun ve kirlilik oranının tespitini içeren ilk sonuçlarına göre, gölde ağır metal, pestisit, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve bakteriyolojik kirliliğin yüksek seviyede olduğu tespit edilirken derinliği 18 metre olan gölün ilk 7-8 metresinden sonra oksijenin bittiği belirlendi.



1930'lu yıllarda lagünün çevresinde 700-800 insan yaşarken şu an bu sayının 1,5 milyona ulaştığını, dolayısıyla kirlilik ile insan baskısından çok fazla etkilenen bir yapı olduğunu kaydeden Albay, "Sedimandan, dip yapısından suya kadar büyük bir sıkıntı var. Dipteki çamurda ağır metal var, pestisit var. Toksik algler yeşermeye başladı. Burayı en kötü su kıvamında ve şehrin içinde yer alan bir atık su deposu gibi düşünmemiz daha doğru olur." dedi.

