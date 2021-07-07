Küçükçekmece Gölü’nde balık ölümlerinden sonra martı ölümleri

İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümlerinin ardından martı ölümleri de görüldü.

Gölün rengi yaklaşık 10 gün önce kırmızıya dönmüştü.

Daha sonra gölün içinde ölen binlerce balık kıyıya vurdu. Kıyıya vuran balıklar kötü kokuya neden oldu.

Balık ölümlerinin ardından şimdi de gölün etrafında martı ölümleri gerçekleşti. Ölen onlarca martı kıyıya vurdu.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI



Kıyıya vuran ölü martılar sabah saatlerinde belediye ekiplerince temizlenirken, bazı martıların kıyıda hareket etmekte zorlandıkları ve uçamadıkları görüldü.



Adeta can çekişen martılar da belediye ekiplerince toplanarak veterinere götürüldü.