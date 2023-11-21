Küçükçekmece Gölü'nde ceset bulundu

İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu.

Saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi E-5 Karayolu yan yolda göl üzerinde hareketsiz yatan birini görenler polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, dalgıç polisler ve itfaiye ekiplerince gölden çıkarıldı.

Yapılan incelemede cesedin 30 yaşlarında Hakan K.’ye ait olduğu belirlendi.

Yapılan polis ve savcı incelemesinde cesedin üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Düşme ya da intihar ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

İncelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.