Küçükçekmece Gölü'ne açılan balıkçılar kadın cesedi buldu

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Menekşe Deresi, 19 Mayıs Üst Geçidi bölgesinde meydana geldi.

Balıkçı kayıklarının bulunduğu Menekşe Deresi'nden Küçükçekmece Gölü'ne açılan balıkçı teknesinde bulunanlar, su kenarında bir kadın cesedi olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından çıkarılan ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Yapılan incelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 3 gün önce kaybolan kıza ait olduğu üzerinde duruldu.

İncelemenin ardından morga kaldırılan cesedin teşhisi için kaybolan kızın ailesi çağrıldı. Gelen aile, kızı teşhis etti. Cesedin 3 gün önce Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğunu kesinleşti.

