İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Tevfik Bey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'ndeki Veteriner Sitesi'nde, belediye ekiplerince güçlendirme çalışması yapılan istinat duvarı çatladı.



Bunun üzerine duvarın yanında çalışma yapan işçiler, işi bırakarak uzaklaştı. İstinat duvarı bir süre sonra çöktü.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince olay yerinde çevre güvenliği alındı.



Apartman görevlisi Orhan Göksu, yaptığı açıklamada, site sakinleri olarak bir süre önce duvarın güçlendirilmesi için imza toplayarak belediyeye gönderdiklerini, bunun üzerine ekiplerin çalışma başlattığını, çalışmalar sürerken duvarın çöktüğünü kaydetti.

KADIKÖY'DE DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Öte yandan Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesi Rıfat Paşa Sokağı'ndaki 10 katlı apartmanın istinat duvarı çökerken apartman sakinlerinden Görkem Erdoğan'ın hareket ettirmek üzere olduğu aracının ön tekerlekleri boşluğa düştü.

Apartman sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi aracın aşağıya düşmemesi için otomobili halatla apartmanın kolonlarına bağlayarak düşmesini engelledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.



Erdoğan, "Aracımı çalıştırdım, tam hareket etmek üzereydim duvar çöktü. Ön tekerlekler boşlukta kaldı. Hemen indim ve durumu yetkililere bildirdim" dedi.