Küçükçekmece'de 10 katlı bina mühürlenip boşaltıldı

İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan bir sitede bulunan 10 katlı binanın ekiplerin incelemeleri sonunda riskli yapı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bina Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi. Bazı vatandaşlar belediye ekiplerince otellere yerleştirildi.

Bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.