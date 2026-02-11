Küçükçekmece'de 10 katlı bina mühürlenip boşaltıldı
11.02.2026 07:24
IHA
İstanbul Küçükçekmece'de sitede bulunan 10 katlı bina mühürlendi.
İstanbul Küçükçekmece'de sitede bulunan 10 katlı bina, riskli yapı olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Vatandaşlar tahliye edilerek otellere yerleştirildi.
İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan bir sitede bulunan 10 katlı binanın ekiplerin incelemeleri sonunda riskli yapı olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine bina Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi. Bazı vatandaşlar belediye ekiplerince otellere yerleştirildi.
Bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.