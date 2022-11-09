Küçükçekmece'de 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

İstanbul'da bir genç, parkta arkadaşıyla yemek yedikten sonra aniden fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Küçükçekmece ilçesi Tepeüstü Parkı'nda arkadaşıyla oturan 22 yaşındaki Alper Yasin Karaağaç, beraber yemek yedi.

YEMEK YEDİKTEN SONRA FENALAŞTI

Karaağaç, parkta oturduğu sırada ağzından köpüklerin gelmesiyle aniden fenalaşıp yere yığıldı.

6 Kasım Pazar günü yaşanan olayda Alper Yasin Karaağaç'ın arkadaşı panikle hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Genç, ambulans gelinceye kadar yoldan geçen bir vatandaşın aracıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, parkta inceleme yaptı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından Karaağaç, Esenyurt’taki bir hastaneye kaldırıldı. İki gün yoğun bakımda kalan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DOKTOR ''ŞÜPHELİ ÖLÜM'' DEDİ



Yapılan incelemede doktor, Alper Yasin Karaağaç’ın ölümünün ''şüpheli'' olduğunu raporladı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Bunun üzerine savcılık Karaağaç’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.



22 yaşında hayata veda eden gencin ailesi ile ise ölüm haberiyle yıkılırken, genç dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece’de defnedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



Olay hakkında konuşan gencin komşusu, "Alper kardeşimiz mahalleden sevdiğimiz bir kardeşimizdi, Tepeüstü Parkı'nda fenalaşıp düşüyor. Hastaneye kaldırıldı, kalp krizi dediler ama savcılık şüpheli ölüm demiş. Olayın içinde şüpheli ne var o kadar detay bilmiyorum" dedi.