Küçükçekmece'de 4 araç birbirine girdi
İstanbul Küçükçekmece'de, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf: Arşiv
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi Gümrük Yolu Caddesi'nde, 3 panelvan ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçları kaldırma çalışması sırasında ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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