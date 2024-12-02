Küçükçekmece'de 4 araç birbirine girdi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi Gümrük Yolu Caddesi'nde, 3 panelvan ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kazaya karışan araçları kaldırma çalışması sırasında ulaşım kontrollü sağlanıyor.