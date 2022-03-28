Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü silahlı kavga: Baba oğul tutuklandı, 18 şüpheli serbest

Küçükçekmece Adliyesi'nin otoparkında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i serbest bırakılırken, baba oğul 2 şüpheli tutuklandı.



Bir davanın tarafları arasında adliyenin otoparkında çıkan silahlı kavgaya ilişkin polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.



Güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan 20 zanlı, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.



Soruşturma savcılığına çıkarılan şüphelilerden 12'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



Savcılık, diğer 8 şüpheliden 3'ünü tutuklama, 5'ini ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.



Nöbetçi Hakimlik, şüphelilerden baba oğul Bekir ve Beşir Karadeniz'in tutuklanmasına karar verirken, 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.



Öte yandan, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınması dikkati çekti. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile özel harekat polisinin çevresinde konuşlandırıldığı adliyenin otoparkına girmek isteyen sürücülere yönelik kimlik ve bagaj kontrolü yapıldı.



Aralarında husumet bulunan iki grubun Küçükçekmece Adliyesi'nde 24 Mart'ta görülen davanın duruşması sonrası otoparkta yaşadığı tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.





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