Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilçam Sokak'ta bulunan 5 katlı binadaki elektrik panosunda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın çıkan yangında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
