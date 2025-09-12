Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 ölü, 5 yaralı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın çıkan yangında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Yangın nedeniyle binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan 6 kişiden Mustafa Gürhan (63) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bir yaralının ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

