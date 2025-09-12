Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 ölü, 5 yaralı

Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilçam Sokak'ta bulunan 5 katlı binadaki elektrik panosunda çıktı.

İhbar üzerine olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 ölü, 5 yaralı - 1 Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın çıkan yangında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

nedeniyle binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan 6 kişiden Mustafa Gürhan (63) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bir yaralının ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...