Küçükçekmece'de 6 mahallede 12 saat su kesintisi yapılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Halkalı Terfi Merkezi'nde iyileştirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.



Çalışmalar kapsamında, Atakent, Tevfikbey, İnönü, Söğütlüçeşme, Halkalı Merkez ve İstasyon mahallelerine yarın 10.00 ile 22.00 saatleri arasında su verilemeyecek.