Küçükçekmece’de 7 katlı bina tahliye edildi. Çatlama sesleri geldi

İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak’ta 14 dairenin bulunduğu 7 katlı binanın 3’üncü katındaki dairenin banyosunda fayansların çatlaması ve binadan çatlama seslerinin gelmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.



İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir riskin önüne geçilmesi amacıyla belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda binada bulunan daireler tahliye edildi.



Bina sakinleri birkaç parça eşya alarak evlerinden ayrılırken, bina Küçükçekmece Belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPACAĞIZ"



Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın konuya ilişkin, "Binada bir dairenin banyo tarafında fayansların çatlaması ve bina hareketi olduğu vatandaş tarafından bildirildi. Binamızı tahliye ediyoruz. Gerekli kentsel dönüşüm ve imar açısından kontrolleri sağlayacağız. Mühendislerimiz de teknik olarak ne yapılması gerektiğine karar verecekler. Binayı tahliye edip daha sonra da kentsel dönüşüme girmesi için gerekli işlemleri başlatacağız." dedi.