Küçükçekmece'de 7 katlı binada korkutan yangın

Yangın, saat 00.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Burcu Sokak'taki 7 katlı bir binanın çatısında çıktı. Kısa sürede çatıya yayılan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangın merdiveni ile alevlere müdahalede etti. Yangın bitişikteki binalara yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



Yangının kayınvalidesinin evinde yaşandığını söyleyen Volkan Çeçen, "Yanan ev kaynanamın evi zaten. En üst katta kendisi oturuyordu. Telefon geldi. Neden çıktığını bilmiyoruz. Alevler yükselmişti. Çatı komple yok olmuş gibiydi. Yine de Allah razı olsun, yetiştiler. Çatının kapısını açtıklarında ateş yüzlerine vurmuş. Yukarıda birileri var sanarak kapıyı açmışlar, ateş yüzlerine vurmuş. Kendilerini zor dışarı atmışlar." diye konuştu.