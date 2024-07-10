Küçükçekmece'de ağaçlık alanda ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre, ağaçlık yerde hareketsiz yatan adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servise haber verdi.



İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra polisin yaptığı aramada cesedin Sezai Tarakçı'ya (60) ait olduğu belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR



Polis, yaptığı incelemenin ardından Tarakçı'nın vücudunda herhangi bir darp izinin olmadığını belirledi. Yapılan incelemenin ardından 60 yaşındaki adamın cesedi Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.