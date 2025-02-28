Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasındaki silahlı saldırı: İddianamenin ayrıntıları belli oldu

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve gönderildiği Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, suç örgütünün Bayram ve Feyzi Eminanç kardeşler tarafından kurulduğu ve yönetildiği belirtildi.



Örgütün 2016-2017 yıllarında Kanarya Mahallesi içerisinde ve çevresinde, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık yapan, torbacı olarak tabir edilen şahıslardan oluşan çete olarak nitelenebilecek küçük çaplı bir suç grubuyken, 2018 yılı ve sonrasında etkisini artırarak çok hızlı bir şekilde büyüyerek faaliyet alanlarını genişlettiği belirtildi.



İddianamede, örgütün yaklaşık 100 üyesinin olduğu, silahlı ekiplerin gerçekleştirdikleri eylemler sonrasında doğrudan hücre evine gitmeyip uzun bir yolculuk sonrasında evlere girdikleri, polis takibi altında olmaları halinde kısa aralıklarla sık araç ve ikamet değiştirerek kaçış organizasyonu yaptıkları anlatıldı.



Eminanç kardeşlerin örgüt faaliyetleri kapsamında elde ettikleri gelirlerinin artmasıyla birlikte sergiledikleri lüks yaşantılarının, uyuşturucuya olan sınırsız ulaşımlarının, bölgede yaşayan gelir seviyesi düşük ve uyuşturucu bağımlısı gençleri özendirdiği belirtilen iddianamede, örgütün Barış Boyun ve Can Dalton lakaplı Berat Can Gökdemir'le de yakın irtibatlı oldukları aktarıldı.

"BU SALDIRI DOĞRUDAN BANA YAPILDI"



İddianamede, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın beyanına yer verildi. Yeniay, 10 Şubat 2024'te Mardin Midyat Nazlıca Köyü Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ettiklerini, ziyarette konuşma yaptığı masanın derneğin girişinde, sokaktan görülür şekilde camın yanında olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:



"Güvenlik zafiyeti yönünden en zayıf noktadaydık. Dışarıdan seri halde silah atışları gelmeye başladı. Biz bulunduğumuz noktadan derneğin iç tarafındaki güvenli bölgeye gittik. Konuşma yapmamız için bize ayrılan sedir doğrudan pencerenin kenarındaydı, dışarıdan bakıldığında hedef olabilecek en zayıf noktadaydık. Program 7-8 dakika gecikmeseydi o anda dışarıda fotoğraf çektirme ve vedalaşma merasiminde olacaktık. Biz doğrudan saldırının hedefi olacaktık."



Yeniay, derneğin önünün silahların ateşlendiği noktaya çok yakın bir mesafede olduğunu belirterek "Bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde saldırının doğrudan bana yapıldığı kanaatine ulaştım. Bu saldırı bana ve benim seçim ekibime yönelik olarak yapılmıştır. Büyük bir katliamın eşiğinden dönüldüğünü düşünüyorum." şeklinde beyanda bulundu.

"SEÇİM HEYETİNE ATEŞ ETMEDİM"



İddianamede, saldırının düzenlendiği aracın içerisinde bulunan ve hakkında ayrıca soruşturma yürütülen suça sürüklenen çocuk Ç.S'nin ifadesi yer aldı.



Husumet nedeniyle Polat Ay'ın etrafta kendisini vuracağını söylediğini duyduğunu savunan sanık Ç.Ş. şunları kaydetti:



"Polat Ay'ı gördüğünü söylemişti ancak ateş etmeye gideceğimizi söylememişti. Beni sonra araba ile aldılar. Araç içerisinde sağ ön koltukta Mazlum Doğan, şoför koltuğunda Yasin Kaya, sağ arkada S.T. ortada ben, sol arkada da Barış Önal vardı. Ben araca bindiğimde Mazlum Doğan'ın önünde bir adet uzun namlulu silah olduğunu gördüm. Ben yanlarına geldiğimde bu silah zaten temin edilmişti. Solumda oturan Barış Önal'ın yanında iki silah vardı. Silahlardan birisini benim kucağıma attı 'Bu silahı sen kullanacaksın.' dedi. Bize ateş edin talimatını Barış Önal verdi. Havaya doğru iki el ateş ettim. Ben oradaki kalabalığa, polislere, ağır yaralanan kadına, seçim heyetine veya belediye başkan adayına ateş etmedim. Çok pişmanım."



Hakkında ayrı soruşturma yürütülen suça sürüklenen çocuk S.T. de ifadesinde, olay günü arkadaşlarıyla iş yerinde oturduğunu, Yakup Altıner'in kendisini arayarak Tayfur Uçar ve ismini Polat Ay olarak bildiği şahısların 8-9 araçla dernek önünde beklediklerini söylediğini anlattı.



Sanıklardan Mazlum Doğan'ın kendilerine ateş açın diye bir talimat vermediğini savunan S.T, "Ancak o ateş edince biz de ateş etmeye başladık. Olayın heyecanıyla kendimi aracın tavanına doğru itip camdan çıkmak suretiyle kalabalığa doğru ateş açtım. Araçların arkasında saklanan insanlara, sokağa ve derneğe sürekli bir şekilde ateş eden kişi Mazlum Doğan'dır." ifadelerini kullandı.



Sanık Mazlum Doğan ise ifadesinde, olay günü eşiyle tartıştığı için uyuşturucu kullandığını, mahallede suça sürüklenen çocuk S.T. ve sanık Barış Önal ile karşılaştığını anlattı.



Doğan, "S.T'nin elinde uzun namlulu bir silah gördüm bu sebeple aracın sunroofundan çıkıp ateş açan şahsın S.T. olduğunu söyleyebilirim. Araçtaki diğer şahısların hepsinin elinde de silah vardı. Bu şahısların hedefinin kim olduğunu, yapmış oldukları eylemin amacını bilmiyorum."